Нужно 5 предложений с фразеологизмами: засучив рукава, не покладая рук, сломя голо??у , очертя голову, не солоно хлебавши, скрепя сердце.
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Нужно 5 предложений с фразеологизмами: засучив рукава, не покладая рук, сломя голо??у , очертя голову, не солоно хлебавши, скрепя сердце.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папа привык работать засучив рукава. Над проектом трудились не покладая рук. Он летел в школу сломя голову. Мошенники действовали очертя голову. Ушел из гостей несолоно хлебавши. Молчал скрепя сердце.
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