Даю 45 баллов пж помогите Составить словарный диктант из 15 слов по теме правописа??ие имен существительных!! Пожалуйста умоляю
Русский язык
Даю 45 баллов пж помогите Составить словарный диктант из 15 слов по теме правописа??ие имен существительных!! Пожалуйста умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорвать цветок, не придти на собрание, думать о будущем,творить красками, заниматься спортом, поручить сложную работу, ненавидемый своими врагами, нравственный характер, петь сильным голосом, заниматься борьбой, делаю домашнее задание, помогать бездомным животным, быть уверенным в себе, занять лёгкую позицию, лететь на самолёте, сказать правду, совершить правосудие
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