Помогите пожалуйста!!!! 2 задание. фотка прикреплена

Математика
Помогите пожалуйста!!!! 2 задание. фотка прикреплена
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Напиши наугад тогда училка поставит 5+
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