Помогите пожалуйста!!!! 2 задание. фотка прикреплена
Математика
Помогите пожалуйста!!!! 2 задание. фотка прикреплена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши наугад тогда училка поставит 5+
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