Решить задачу № 3 даю 25 мин и 10 баллов
Математика
Решить задачу № 3 даю 25 мин и 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) площадь квадрата 6*6=36см кв б) площадь круга пиR^2= 3*3*3.14=28.26 в) площадь квадрата - площадь круга 36-28.26=7.74
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