Ребят помогите очень надо!!! Королевская Реформация в Англии 1. За что получил Ге??рих 8 титул "Защитник веры"? Почему изменилась позиция короля? 2.Назовите методы проведения Реформ в Англии "сверху"? 3.Почему Мария получил...

Гость: Гость:

1 .В 1521 г. Генрих 8 написал сочинение «Защита семи таинств против Мартина Лютера» в защиту традиционной трактовки 7 таинств, признаваемых католической Церковью с посвящением папе Римскому. Оно вызвало оживленную полемику и выдержало несколько изданий в Антверпене, в Риме, во Франкфурте, в Кёльне и в Париже. В признание его заслуг перед католической Церковью папа Римский даровал Генриху VIII почетный титул защитника веры. 2. Отбирание земель у церкви и продажа их; ограничение произвола церкви королевскими указами; проповедование пуританской веры-строгой, как католической, но без пышности и роскоши; установление королевской власти над церковью - полномочия папы римского перешли к королю. 3. Свое прозвище Мария Тюдор получила отнюдь не за любовь к мучениям и пыткам. Она не испытывала тяги к издевательствам. Ее прозвали Кровавой за то, что, будучи ревностной католичкой, она постановила пытать и казнить тех, кто отказывался принять католичество. Сама на допросах она не присутствовала, за нее всю работу делали церковники и юристы. В годы ее правления было сожжено на костре более 300 человек. Сама Мария в юные годы была столь привержена своей вере, что не отреклась от нее даже тогда, когда это угрожало ее комфортной жизни, безопасности и престолонаследию. 4. Почему Елизавета поддержала протестантизм? Скорее всего, у нее просто не было другого выхода. Католики не признавали законным брак ее отца и матери. С их точки зрения, она не имела прав на трон. 5. Пуританами называли протестантов, которые хотели очистить английскую церковь от ненужной роскоши и лишних обрядов. Они одевались просто и скромно, не имели на себе никаких украшений, не пользовались косметикой и не одобряли развлечений - таких, например, как танцы или театр. Большую часть своего времени пуритане проводили в молитвах. Спасаясь от религиозных преследований, огромное количество пуритан переселилось в Америку. А их преследование - нормальная реакция для правительства, ведь пуритане - сектанты. 6. Нельзя однозначно ответить на этот вопрос, так как прозвищ было много. Но в большинстве они были очень схожи и любое можно прозвище можно объяснить некоторыми вещами: Елизавета не оставила наследника - дева, период правления Елизаветы - золотой век Англии, поэтому любое восхваляющее прозвище связано с этим, также может встретиться прозвище строгое или страшное, типа "дракон", и связано это с тем, что Елизавета была действительно строгой и не любила развлечений. 7. Англия и Испания - враги. Англия поддерживали повстанцев в Нидерландах против испанского владычества, расходились также и религиозные мнения. Пожалуйста