СРОЧНО!!!! решите задачу №1 парусник отправляется в плаванье в понедельник в полдень. Плаванье будет продолжатся 100 часов . Назовите день и час его возращения в порт.

Математика
СРОЧНО!!!! решите задачу №1 парусник отправляется в плаванье в понедельник в полдень. Плаванье будет продолжатся 100 часов . Назовите день и час его возращения в порт.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тк 4 дня 96, остаток 4 часа, отсчитываем 4 часа и получаем ответ. Пятница 16-00.
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