СРОЧНО!!!! решите задачу №1 парусник отправляется в плаванье в понедельник в полдень. Плаванье будет продолжатся 100 часов . Назовите день и час его возращения в порт.

Математика

СРОЧНО!!!! решите задачу №1 парусник отправляется в плаванье в понедельник в полдень. Плаванье будет продолжатся 100 часов . Назовите день и час его возращения в порт.

Автор: Гость