Как вы объясните понятия тон и тональные отношения
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Как вы объясните понятия тон и тональные отношения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тон — это мощность голоса при дискуссии (разговоре) которое показывает на сколько может быть важна информация. Тональные отношения — это "оттенок" голоса которое показывает на отношение у человеку(обществу) или же на настроение человека.
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