Название птичьего жилья с безударной Е

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Название птичьего жилья с безударной Е
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГнездО- ударение падает на букву о
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