Номер 116 решите как делать пожл.
Русский язык
Номер 116 решите как делать пожл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Прелестный ( непроизносимая согласная в слове прелестный "т") 2.Капустница ( "т") 3.Солнце ("л") 4.Ровесники ("т") 5.Отставить ("т") 6.Радостный ("т") 7.Вкусный ("т")
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