Какое значение получил ученик для ускорения свободного падения при выполнении лабораторной работы Если памятник длиной 80 см совершил за одну минуту 34 колебания

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Какое значение получил ученик для ускорения свободного падения при выполнении лабораторной работы Если памятник длиной 80 см совершил за одну минуту 34 колебания

Автор: Гость