Какое значение получил ученик для ускорения свободного падения при выполнении лабораторной работы Если памятник длиной 80 см совершил за одну минуту 34 колебания

Алгебра
Какое значение получил ученик для ускорения свободного падения при выполнении лабораторной работы Если памятник длиной 80 см совершил за одну минуту 34 колебания
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Гость:
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