Друзья, умоляю! Вчледствии пиролиза метана объемом 400 м^3 образовался етин которы?? поддали гидротации в присутствии солей меркурия(2) Образовалось вещество массой 300 кг. Найти массовую долю выхода продукта по отношению к те...

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2CH₄ = C₂H₂ + 3H₂↑ C₂H₂ + H₂O = CH₃CHO В результате двух реакций, из каждых двух молей CH₄ теоретически должен получаться один моль CH₃CHO. М (CH₃CHO) = 12·2 + 1·4 + 16 = 44 г/моль = 0,044 кг/моль Тогда составляем пропорцию: Из 2 моль (CH₄) получаем 0,044 кг (CH₃CHO), из 400/0,0224 моль (CH₄) получаем m кг (CH₃CHO) m (CH₃CHO) = 400/0,0224 · 0,044 / 2 ≈ 393 кг Реальный выход готового продукта составляет: 300/393 · 100 ≈ 76% от теоретического.