Какого зверька называют земляной белкой

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Норы земляных белок часто служат убежищем для мангустов и сурикатов, с которыми белки мирно сосуществуют, предупреждая друг друга о приближении врагов.Основные хищники, жертвами которых могут стать земляные белки, это шакалы, змеи и вараны. Белки очень хорошо чувствуют приближение хищников по запаху. Замечено, что они с большой осторожностью и гораздо позже выбираются на поверхность, если рядом с норами находятся даже просто экскременты врагов. Будучи потревоженными хищником, например змеей, белки включают оборонительное поведение, они собираются толпой и делают выпады в сторону врага, наставив на него свои хвосты. Когда хищник отступает, белки вместе отходят, однако не редки случаи, когда многочисленные обороняющиеся зверьки могут совсем прогнать хищника с занимаемой ими территории.