Какого зверька называют земляной белкой

Окружающий мир
Какого зверька называют земляной белкой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Норы земляных белок часто служат убежищем для мангустов и сурикатов, с которыми белки мирно сосуществуют, предупреждая друг друга о приближении врагов.Основные хищники, жертвами которых могут стать земляные белки, это шакалы, змеи и вараны. Белки очень хорошо чувствуют приближение хищников по запаху. Замечено, что они с большой осторожностью и гораздо позже выбираются на поверхность, если рядом с норами находятся даже просто экскременты врагов. Будучи потревоженными хищником, например змеей, белки включают оборонительное поведение, они собираются толпой и делают выпады в сторону врага, наставив на него свои хвосты. Когда хищник отступает, белки вместе отходят, однако не редки случаи, когда многочисленные обороняющиеся зверьки могут совсем прогнать хищника с занимаемой ими территории.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Что такое цитоплазматическая наследственность?
Ответить
Математика
Сколько нужно смолотить ржи, чтобы получить 8 ц муки, если масса муки составляет 4/5 массы ржи?
Ответить
Алгебра
При­ве­ди­те мно­го­член к стан­дарт­но­му виду: 6a · 2ab-4b^2 · 3
Ответить
История
Небольшой рассказ о Феагене .
Ответить
Русский язык
Перепишите,выбирая правельную форму имени числительного.Если к (пять,пяти)прибав??ть шесть, то получится одиннадцать. 2)Температура опустилась до м...
Ответить