Какой буквой обозначается температура теплового равновесия рычага?
Физика
Какой буквой обозначается температура теплового равновесия рычага?
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Д......................................
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