Батарея аккумуляторов подключена для зарядки к источнику с напряжением 12 В. Внутреннее сопротивление батареи 1 Ом. Какова ЭДС батареи, если при зарядке сила тока равна 500 миллиА?
Физика
Батарея аккумуляторов подключена для зарядки к источнику с напряжением 12 В. Внутреннее сопротивление батареи 1 Ом. Какова ЭДС батареи, если при зарядке сила тока равна 500 миллиА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть E - ЭДС батареи, тогда (E+12)/1=0,5, откуда E=-11,5 В. Знак "минус" означает, что напряжение источника и ЭДС батареи направлены противоположно.
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