Батарея аккумуляторов подключена для зарядки к источнику с напряжением 12 В. Внутреннее сопротивление батареи 1 Ом. Какова ЭДС батареи, если при зарядке сила тока равна 500 миллиА?

Физика

Батарея аккумуляторов подключена для зарядки к источнику с напряжением 12 В. Внутреннее сопротивление батареи 1 Ом. Какова ЭДС батареи, если при зарядке сила тока равна 500 миллиА?

Автор: Гость