Два одинаковых точечных заряда в вакууме на расстоянии 27 см действуют друг на дру??а силами 0,84 мН. Каким будет расстояние между зарядами, если их поместить в воду, а силу взаимодействия между зарядами оставить прежней? Диэл...

Физика

Два одинаковых точечных заряда в вакууме на расстоянии 27 см действуют друг на дру??а силами 0,84 мН. Каким будет расстояние между зарядами, если их поместить в воду, а силу взаимодействия между зарядами оставить прежней? Диэлектрическая проницаемость воды 81.

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