Два одинаковых точечных заряда в вакууме на расстоянии 27 см действуют друг на дру??а силами 0,84 мН. Каким будет расстояние между зарядами, если их поместить в воду, а силу взаимодействия между зарядами оставить прежней? Диэл...
Физика
Два одинаковых точечных заряда в вакууме на расстоянии 27 см действуют друг на дру??а силами 0,84 мН. Каким будет расстояние между зарядами, если их поместить в воду, а силу взаимодействия между зарядами оставить прежней? Диэлектрическая проницаемость воды 81.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
r1=0.27 м е=81 F1=F2=F=0.84*10^-3 H r2=?F=k*q²/r1²=k*q²/(e*r2²)e*r2²=r1² r2=r1/√e=0.27/√81=0.03 м (3 см)================
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