Реши уравнения 72:х=36 с полным решением, спасибо.

Математика
Реши уравнения 72:х=36 с полным решением, спасибо.
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Гость:
X=72÷36 x=2 ответ 2
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