В засушливое лето 18 червяков с трудом нашли 5 яблок. Какую часть всех этих яблок по??учит каждый червяк, если все яблоки они поделят поровну ?

Математика
В засушливое лето 18 червяков с трудом нашли 5 яблок. Какую часть всех этих яблок по??учит каждый червяк, если все яблоки они поделят поровну ?
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Гость:
Получат по 5/18 части яблок
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