В засушливое лето 18 червяков с трудом нашли 5 яблок. Какую часть всех этих яблок по??учит каждый червяк, если все яблоки они поделят поровну ?

Математика

В засушливое лето 18 червяков с трудом нашли 5 яблок. Какую часть всех этих яблок по??учит каждый червяк, если все яблоки они поделят поровну ?

Автор: Гость