Какой бы я хотела видеть развязку отношений Н.Н. и Аси

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Возможно многие читатели начиная прочитывать "Асю" , думают что все закончится любовью.Многие хотят видеть, как господин Н.Н. и Ася будут жить долго и счастливо и умрут в один день, как это обычно всегда бывает в меланхоличных повестях.И каждый так бы хотел, но Тургенев придумал совсем другую развязку, ведь в ней и заключается весь интерес рассказа. Она показывает совсем противоположные личности в лице Н.Н. и Аси. Главный герой все постоянно анализирует и не умеет любить по-настоящему, Ася же следует голосу своего сердца и испытывает настоящие чувства, по сравнению с Н.Н.