Какой части речи является слово ночью?

Русский язык
Какой части речи является слово ночью?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сущиствительное в предложении дополнение
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