На какие две группы делят планеты солнечной системы
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На какие две группы делят планеты солнечной системы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земная группа и газовые планеты(гиганты).
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