Хрустальную морфологический разбор

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Хрустальную морфологический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хрустальную - прилагательное, обозначает признак предмета. Н.ф.: хрустальный Постоянные морфологические признаки: - относитетельное прилагательное - ж. род. - мн. число В предложении является определением.
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