Сделайте пожалуйста полностью
Русский язык
Сделайте пожалуйста полностью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золоченые, позолоченный, неношеная, ношенное, испорченное, порченное, крашеные, ненакрашенные, расклеенные, клееный, глаженные, глаженые, выглаженное,несоленое, пересоленный, калёные, раскалённое, жжёный, разожжённый, меченый, размеченная, выскобленная, скобленный, вымощенная, мощёная, мощёный, вязаный, вязанная, связанный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Литература
Другие предметы