Напиши 4 предложения с прямой речью и со знаками препенания (. ! ? ...)

Гость: Гость:

"Катя, убери, пожалуйста, свою комнату до моего возвращения", -попросила мама. "Пап, я дома! " - сказал мальчик, закрывая входную дверь. «А знаете ли вы, куда попали? » – спросил разбойник Бармалей доктора Айболита. Обещали космонавты и романтики: "На Марсе будут яблони цвести! " "У бабушки в огороде много овощей растёт: огурцы, помидоры, лук, редька..." - сказала Лена.