Мокрая земля подмёрзла и выдерживала тяжесть человека синтаксический разбор
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Мокрая земля подмёрзла и выдерживала тяжесть человека синтаксический разбор
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Определение подлежащее сказуемое союз сказуемое дополнение дополнение
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