Какие свойства характерны для географической оболочки

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Свойства географической оболочки Географической оболочка отличается очень большой сложностью состава и разнообразным состоянием вещества; В географической оболочке сосредоточена жизнь и существует человеческое общество; Все физико-географические процессы в этой оболочке протекают за счет солнечной и внутренней энергии Земли; Все виды энергии поступают вгеографическую оболочку, трансформируются в ней и частично консервируются. Основными свойствами географической оболочки являются: ритмичность природных явлений, круговорот веществ и энергии, целостность и единство, саморегулирование.