На рынок привезли 2 бидона молока,по 5 л в каждом, и еще один трёхлитровый бидон мол??ка. Сколько всего литров молока привезли на рынок?
Математика
На рынок привезли 2 бидона молока,по 5 л в каждом, и еще один трёхлитровый бидон мол??ка. Сколько всего литров молока привезли на рынок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 13 литров молака привезли
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