На рынок привезли 2 бидона молока,по 5 л в каждом, и еще один трёхлитровый бидон мол??ка. Сколько всего литров молока привезли на рынок?

Математика

На рынок привезли 2 бидона молока,по 5 л в каждом, и еще один трёхлитровый бидон мол??ка. Сколько всего литров молока привезли на рынок?

Автор: Гость