Анализ эпизода суд дубровского ии троекурова
Литература
Анализ эпизода суд дубровского ии троекурова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приехавший в суд Дубровский почти не обратил на себя внимания, Троекуров же был встречен с подобострастием. Судом было установлено, что Дубровский владеет Кистеневкой незаконно, и имение должно быть передано законному владельцу — Троекурову. Дубровскому же предлагается подать апелляцию, если он не согласен с решением суда. Дубровский поднял голову, глаза его горели, схватив чернильницу, он пустил ею в председателя суда; разбушевавшегося помещика едва уняли сбежавшиеся сторожа. Затем больной Дубровский был отвезен в Кистеневку, “почти уже ему не принадлежащую”. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на Троекурова, отравив ему торжество победы.
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