Какое изложение пишут в 9 классе
Русский язык
Какое изложение пишут в 9 классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тяжёлые в плане грамматики,но лёгкие в размерах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Экономика
Основные вопросы экономики решаются 1 только в бедных странах 2 чаще в бедных странах чем в богатых 3 во всех странах 4 в богатых странах ...
Математика
Лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треуголь??ика. найди площадь одного треугольника. помогите плиз
Математика
Українська мова