Проверочное слово к словам отдалённый, раздаваться,садовый,разгадать ,угадить
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Проверочное слово к словам отдалённый, раздаваться,садовый,разгадать ,угадить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отдаленный - дАль раздаваться - раздать, дать садовый - сад разгадать - загадка угодить - угОдный
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