Помогите пожалуйста решить тест по русскому

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Помогите пожалуйста решить тест по русскому
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А6 - 1 А7 - 3 А8 - 2 А9 - 2
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