Составить план с к сказке о рыбаке и рыбке .....о корыте

Гость: Гость:

1 знакомство с рыбкой 2 просьба желание 3 больше желаний :-) 4 бабка просит ещё 1 желание в край оборзела :-) а рыба взяла да кинула их :-) ответ не серьёзный так что ко мне без претензий :-)