Составить план с к сказке о рыбаке и рыбке .....о корыте

Литература
Составить план с к сказке о рыбаке и рыбке .....о корыте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 знакомство с рыбкой 2 просьба желание 3 больше желаний :-) 4 бабка просит ещё 1 желание в край оборзела :-) а рыба взяла да кинула их :-) ответ не серьёзный так что ко мне без претензий :-)
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