Морфемный разбор слова охотнику

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Морфемный разбор слова охотнику
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
охот-корень ник-суф. у-оконч. охотник - основа
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