Сочинение на тему геракл

Гость: Гость:

Греки создали множество мифов о богах и героях. Но наибольшей популярностью пользовался Геракл - сын земной женщины и бога Зевса. Мне кажется, Геракл стал популярнейший греческим героем потому, что, совершая свои подвиги, показал себя примером смелости, силы, уверенности в себе. За волей богов и по доверенности царя Еврисфея Геракл осуществил двенадцать подвигов. Каждый из этих подвигов мог закончиться смертью героя. Первый подвиг - убийство гигантского лева, который уничтожал скот и даже нападал на людей. Найдя чудовище, Геракл сделал три точных выстрела из лука, но шкура лева была такой крепкой, что острые стрелы отскакивали, не повредив ее. Обозленный гигантский зверь бросился на героя, и Геракл голыми руками удушил порождение Тифона и Ехидны. В честь своего подвига герой учеридмл немейские игры, на которые молодые мужчины соревновались в беге, борьбе, метании диска, копья и в кулачном бое. Царь Микен ужасно испугался вида убитого лева и силы Геракла. Он запретил герою даже приближаться к стенам города, а когда Геракл приносил доказательства своих подвигов, Еврисфей с ужасом смотрел на них с высоких стен. После убийства лева Геракл выполнил еще одиннадцать задач царя Микен, и каждая следующая задача была труднее от предыдущего. Герою пришлось убить Гидру - урода с телом змеи и девятью главами, он перестрелял птиц, которые нападали на скот и людей. И было то, что у этих птиц вместо перьев были стрелы, и они убивали ими все живое, пуская их сверху. Потом Геракл круглый год преследовал лань, которая опустошала поля, поймал ее и доставил царю. За новой задачей поймав огромного дикого кабана Геракл справился, и вычистил за один день хлева царя Авгия, и укротил неистового критского быка, привел в Микены коней, которые ели человеческое мясо, в трудных боях с амазонками получил пояс царицы Ипполиты, с большими трудностями победил трехглавого и шестирукого исполина Геркона и забрал стадо коров; спустился в подземное царство Аида и привел ужасного пса Цербера; из садов титана Атласа получил три золотых яблока. На этом и закончилась служба Геракла с царем, который длинных двенадцать лет издевался с героя. Геракл ушел, где на него ждали новые приключения, подвиги и победы. Боги проявляли заботу о любимом сыне Зевса. Меч ему подарил Гермес, лук и стрелы - Аполлон, золотой панцирь - Гефест, богиня Афина самая соткала для него одежду. Возмужав, Геракл победил царя Эргина, которому Фивы платили дань. За это царь Фив Креонт отдал за него свою дочь Мегару, а боги послали молодому супружеству трех прекрасных сынов. Геракл жил счастливо в Фивах, пока мстительная Гера не наслала на него ужасную болезнь - сумасшествие. Потеряв ум, большой герой убил своих детей и детей своего брата. Опомнившись, Геракл ужаснулся своему невольному преступлению. Он навсегда покинул Фивы и, по совету Аполлона, возвратил на родину, чтобы по приказу царя Тиринфа закончить двенадцать подвигов. Создав миф о Геракле и его подвигах, давние греки воплотили в образе героя свое видение роли человека на земле. Смелый, гордый, сильный человек будет всегда пользоваться благосклонностью богов и увековечит свое имя в подвигах ради людей и родины.