Какой частью речи является главное слово, и задайте от него вопрос к зависимому. п??лезные птички

Русский язык
Какой частью речи является главное слово, и задайте от него вопрос к зависимому. п??лезные птички
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное слово птички. это существительное птички (какие?) полезные
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