Какой частью речи является слово cool
Английский язык
Какой частью речи является слово cool
Ответ(ы):
Гость:
Может быть 2 частями речи. 1. Как наречие - "кульно", в значении прикольно, отлично, а также может переводиться как "прохладно". 2. Как существительное - "прохлада".
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