Какой длины и какой ширины может быть прямоугольник,если его периметр равен: 18 см; 30 см.
Математика
Какой длины и какой ширины может быть прямоугольник,если его периметр равен: 18 см; 30 см.
Ответ(ы):
Гость:
P=2(a+b); 18=2(a+b); 9=(a+b); Числа а и b могут быть от 1 до 8, и также с 30. Во втором случае от 1 до 14.
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