Помогите срочно.Прочитайте начало детского стихотворения В.Маяковского.Выпиши с??ова с близким и противоположным значением. Крошка сын к отцу пришел , и спросила кроха: -Что такое хорошо и что такое плохо?

Русский язык
Помогите срочно.Прочитайте начало детского стихотворения В.Маяковского.Выпиши с??ова с близким и противоположным значением. Крошка сын к отцу пришел , и спросила кроха: -Что такое хорошо и что такое плохо?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Близкое значение:Крошка, крохаПротивоположное:Хорошо, плохо

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