Помогите срочно.Прочитайте начало детского стихотворения В.Маяковского.Выпиши с??ова с близким и противоположным значением. Крошка сын к отцу пришел , и спросила кроха: -Что такое хорошо и что такое плохо?

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Помогите срочно.Прочитайте начало детского стихотворения В.Маяковского.Выпиши с??ова с близким и противоположным значением. Крошка сын к отцу пришел , и спросила кроха: -Что такое хорошо и что такое плохо?

Автор: Гость