Надо сложить дроби, и получится дробь три пятых
Математика
Надо сложить дроби, и получится дробь три пятых
Ответ(ы):
Гость:
2/5+1/5=3/5 1/10+5/10=6/10=3/5 много можно написать
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