Вставьте в предложение пропущенные слова. Таня хворостину ..., гусей на озеро ..., сидела на берегу и их ....
Русский язык
Вставьте в предложение пропущенные слова. Таня хворостину ..., гусей на озеро ..., сидела на берегу и их ....
Ответ(ы):
Гость:
Таня хворостину взяла, гусей на озеро погнала, сидела на берегу и их пасла.
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