Вставьте в предложение пропущенные слова. Таня хворостину ..., гусей на озеро ..., сидела на берегу и их ....

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Вставьте в предложение пропущенные слова. Таня хворостину ..., гусей на озеро ..., сидела на берегу и их ....

Автор: Гость