УКАЗАТЬ ПАДЕЖ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ!!! В,лесах,глухих,живут,сосновых,глухари;эти,кормятся,большие,хвоей,и,красивые,сосен,смолистой,молоденьких,птицы;умные,берегут,редкостных,охотники,и,красотою,их,силой,любуются,птиц.
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УКАЗАТЬ ПАДЕЖ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ!!! В,лесах,глухих,живут,сосновых,глухари;эти,кормятся,большие,хвоей,и,красивые,сосен,смолистой,молоденьких,птицы;умные,берегут,редкостных,охотники,и,красотою,их,силой,любуются,птиц.
Ответ(ы):
Гость:
Глухих: Предложный падеж Сосновых: Пред.падеж большие: Именит. падеж красивые: именит падеж. Смолистой:Родительный падеж Молоденьких: родит.падеж умные: именит. падеж редкостных: родит. падеж Текст совсем непонятен.
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