Незнайка решил стать поэтом и принялся сочинять одну поэму за другой. Он так вошёл в роль, что в понедельник сочинил две поэмы о трудностях поэтического труда, потратив на это целых 2 часа. Во вторник дело пошло веселей, и он с...

Алгебра

Незнайка решил стать поэтом и принялся сочинять одну поэму за другой. Он так вошёл в роль, что в понедельник сочинил две поэмы о трудностях поэтического труда, потратив на это целых 2 часа. Во вторник дело пошло веселей, и он сочинил за 1 час три поэмы. Среда прошла в творческих муках, дело шло, но не слишком быстро. Однако к вечеру на столе лежали уже шесть поэм, на которые ушло 4 часа. В четверг ничего не сочинялось, потому что в этот день Незнайка читал свои произведения жителям Цветочного города. Пятница дала ещё одну поэму, на которую ушло всего полчаса. В какой день производительность труда Незнайки была самой высокой?

Автор: Гость