8 баков бензина объёмом то 20л, 17 канистр бензина объёмом по 12л привезли на автозаправочную станцию. сколько литров бензина привезли на станцию?

Математика

8 баков бензина объёмом то 20л, 17 канистр бензина объёмом по 12л привезли на автозаправочную станцию. сколько литров бензина привезли на станцию?

Автор: Гость