8 баков бензина объёмом то 20л, 17 канистр бензина объёмом по 12л привезли на автозаправочную станцию. сколько литров бензина привезли на станцию?

Математика
8 баков бензина объёмом то 20л, 17 канистр бензина объёмом по 12л привезли на автозаправочную станцию. сколько литров бензина привезли на станцию?
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Гость:
(8*20)плюс(17*12)#364
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