8 баков бензина объёмом то 20л, 17 канистр бензина объёмом по 12л привезли на автозаправочную станцию. сколько литров бензина привезли на станцию?
Математика
8 баков бензина объёмом то 20л, 17 канистр бензина объёмом по 12л привезли на автозаправочную станцию. сколько литров бензина привезли на станцию?
Ответ(ы):
Гость:
(8*20)плюс(17*12)#364
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СОС К празднику нужно было сделать 50 флажков Мальчики сделали 12 фл Девочки на 12 фл больше Сколько фл осталось сделать?
Русский язык
Дописать окончания в именах прилагательных указать их род в спокойн.. глубок... озеро смотрятся голуб... небо зелен... ветви деревьев лес взбирае...