ПОМОГИТЕ) Как я могу помочь бороться с глобальными проблемами человечества!
Обществознание
ПОМОГИТЕ) Как я могу помочь бороться с глобальными проблемами человечества!
Ответ(ы):
Гость:
Для того что бы поменять страну или мир, просто начни себя))!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СОС К празднику нужно было сделать 50 флажков Мальчики сделали 12 фл Девочки на 12 фл больше Сколько фл осталось сделать?
Русский язык
Дописать окончания в именах прилагательных указать их род в спокойн.. глубок... озеро смотрятся голуб... небо зелен... ветви деревьев лес взбирае...
Английский язык
Текст на английском на тему я и моё окружение,помогите,пожалуйста!Если что я из 7 к??асса.Даю 50 баллов за ответ!!!Умоляю!Помогите!
Математика