СОС К празднику нужно было сделать 50 флажков Мальчики сделали 12 фл Девочки на 12 фл больше Сколько фл осталось сделать?
Математика
СОС К празднику нужно было сделать 50 флажков Мальчики сделали 12 фл Девочки на 12 фл больше Сколько фл осталось сделать?
Ответ(ы):
Гость:
1. 12+12=24(флажка сделали мальчики и девочки) 2.50-24=26(флажков осталось сделать )
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