СОС К празднику нужно было сделать 50 флажков Мальчики сделали 12 фл Девочки на 12 фл больше Сколько фл осталось сделать?

Математика

СОС К празднику нужно было сделать 50 флажков Мальчики сделали 12 фл Девочки на 12 фл больше Сколько фл осталось сделать?

Автор: Гость