Вычислите: a)sin75 и cos75,заменяя 75 на 45+30 б)sin15 и cos15,заменяя 15 на 45-30

Алгебра

Вычислите: a)sin75 и cos75,заменяя 75 на 45+30 б)sin15 и cos15,заменяя 15 на 45-30

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