Выпишите сначала имена прилагательные затем имена существительные выделите корень в выписанных словах назовите к выделеным словам синонимы обозначьте условия выбора букв з и с на конце приставок

Русский язык
Выпишите сначала имена прилагательные затем имена существительные выделите корень в выписанных словах назовите к выделеным словам синонимы обозначьте условия выбора букв з и с на конце приставок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где выписывать....
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