Выпишите сначала имена прилагательные затем имена существительные выделите корень в выписанных словах назовите к выделеным словам синонимы обозначьте условия выбора букв з и с на конце приставок

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Выпишите сначала имена прилагательные затем имена существительные выделите корень в выписанных словах назовите к выделеным словам синонимы обозначьте условия выбора букв з и с на конце приставок

Автор: Гость