Корень из 54 × корень из 96
Алгебра
Корень из 54 × корень из 96
Ответ(ы):
Гость:
Корень из 54*96= корень из 5184= 72
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