В чем разница между мутационной и модификационной изменчивостью

Биология
В чем разница между мутационной и модификационной изменчивостью
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мутация всегда приводит к плохим изменениям, модификации могут быть полезны для будущего поколения, как то так
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