Какой длины потребуется тесемка, чтобы обшить квадратную салфетку площадью 81кв. см.

Математика
Какой длины потребуется тесемка, чтобы обшить квадратную салфетку площадью 81кв. см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если площадь 81 то сторона =9 периметр =9*4=36  ответ 36 см
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