Могут ли весы находится в равновесии? а) 1кг300г2кг250г и 2кг20г2кг350г б)1кг600г1кг800г и 1??г500г1кг900г поставьте знаки равенства
Математика
Могут ли весы находится в равновесии? а) 1кг300г2кг250г и 2кг20г2кг350г б)1кг600г1кг800г и 1??г500г1кг900г поставьте знаки равенства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Нет 1кг300г2кг250г < 2кг20г2кг350г 2)Да 1кг600г1кг800г = 1кг500г1кг900г просто нужно было сплусовать и сравнить
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