Могут ли весы находится в равновесии? а) 1кг300г2кг250г и 2кг20г2кг350г б)1кг600г1кг800г и 1??г500г1кг900г поставьте знаки равенства

Математика

Могут ли весы находится в равновесии? а) 1кг300г2кг250г и 2кг20г2кг350г б)1кг600г1кг800г и 1??г500г1кг900г поставьте знаки равенства

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